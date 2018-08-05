Иран провел военные учения в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана ) провел на днях военные маневры в Персидском заливе в рамках ежегодной программы учений, целью которых является противодействие возможным угрозам со стороны соперников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря КСИР Рамазана Шарифа.

"Эти учения проводились с целью контроля и охраны безопасности международного водного пути в рамках программы ежегодных военных учений КСИР", — уточнил представитель КСИР.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари "выразил удовлетворение успешным проведением военно-морских учений КСИР, подчеркнув необходимость поддержки и повышения степени готовности войск к обороне и безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, противостояния угрозам и возможным авантюрным действиям врагов".

Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. 4 июля КСИР заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.