Целились в россиян: предотвращен теракт против военных

Целились в россиян: в Таджикистане ликвидировали двух террористов

Таджикистане ликвидированы террористы, которые готовились совершить вооруженное нападение на российскую военную базу в Душанбе. Сообщается, что боевиков задержали еще в феврале этого года, однако информация до сих пор была засекречена. 1 августа стало известно о том, что двое основателей ячейки приговорены к 26 годам тюрьмы. Также продолжается расследование теракта, в результате которого в конце июля погибли четверо иностранных граждан.

В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку, члены которой готовили вооруженную атаку на 201-ю российскую базу в Душанбе. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Суд Душанбе приговорил к 26 годам лишения свободы двоих основателей террористической ячейки « Партии исламского возрождения Таджикистана » (ПИВТ) — Фахриддина Гулова и Махмуджона Азамова. Другие члены организации получили по восемь лет тюрьмы. Суд признал всех осужденных виновными в наемничестве и терроризме.

Отмечается, что 14 членов ячейки запрещенной в Таджикистане ПИВТ были задержаны еще в феврале этого года. Однако подробности спецоперации держались в секрете до вынесения судебного решения. Боевики планировали совершить теракты во время празднования Навруза, в том числе напасть на российскую военбазу.

Посольство в Таджикистане призвало россиян, планирующих визит в страну, соблюдать осторожность и избегать посещения малонаселенных и труднодоступных мест. В самом диппредставительстве усилили меры безопасности.

ПИВТ — это оппозиционная исламистская политическая партия, основанная в 1990 году в Таджикистане.

До 2015 года являлась единственной исламистской партией, официально действовавшей на территории Центральной Азии и всего постсоветского пространства. Она признана террористической организацией в Таджикистане и включена в Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры ШОС , членом которой является и Россия.

29 июля участники ПИВТ совершили нападение на группу иностранных туристов на юге Таджикистана. Судя по видеозаписи, появившейся в сети, автомобиль врезался в группу велосипедистов сзади, затем развернулся и проехал по лежавшим на дороге туристам. После этого преступники напали на иностранцев с ножами и топорами. В результате атаки погибли четверо человек, среди них двое граждан США , граждане Нидерландов Швейцарии . Еще трое человек получили ранения.

Сотрудники МВД установили личности нападавших. Трое были задержаны, еще пятеро оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы.

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за совершение теракта.

Один из задержанных на допросе признался, что является главой ПИВТ. Сообщалось, что Хусейн Абдусамадов в 2014 — 2015 годах учился в Иране , где проходил идеологическую и военно-диверсионную подготовку. Совершить нападение на интуристов приказал другой участник группировки — Носирхудж Убайдов.

Генпрокуратура страны по факту случившегося возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Расследование данного инцидента находится под контролем главы государства Эмомали Рахмона , заявляет МВД Таджикистана.

В апреле этого года пресс-служба ФСБ РФ сообщила о том, что сотрудники ведомства задержали четырех членов «спящей» ячейки группировки ИГ, которые прибыли в Москву из Нового Уренгоя, чтобы совершить серию терактов.

Также сообщалось, что Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию. Прошли 17 обысков. 20 человек, у которых нашли материалы с пропагандой ИГ, были задержаны.

Другие сторонники террористической группировки планировали совершить серию нападений в Ставропольском крае , однако их также удалось предотвратить.

Объектами атаки злоумышленников могли стать здания правительства Ставропольского края и местного управления ФСБ. По информации спецслужб, один террорист во время задержания оказал вооруженное сопротивление и был убит. Силовики обнаружили на месте инцидента пакет с поражающими элементами в виде саморезов, обрез ружья 16 калибра с боеприпасами, нож-тесак и другое оружие.

«Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах», — сообщил он в ходе своего выступления на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор».

При этом Ковалев добавил, что сотрудниками спецслужб также была пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек.