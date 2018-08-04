Ещё
Минобороны подтвердило отправку США тайного письма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны подтвердило отправку США тайного письма 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал председателю комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации ситуации в Сирии, заявили в Минобороны.
В ведомстве подтвердили информацию об отправке в США соответствующего письма по конфиденциальному каналу связи.
В документе сообщалось о готовности Москвы обсудить с сирийскими властями вопрос о предоставлении гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф. Кроме того, российская сторона заявила о готовности обсудить необходимые условия для их возвращения домой.
В письме были также перечислены предложения по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке. Кроме того, в Миноборны предложили американским коллегам пути решения различных гуманитарных проблем на территории Сирии.

Нарушение договоренностей

О содержании письма Герасимова Данфорду ранее писали некоторые американские СМИ. В российском ведомстве выразили сожаление из-за решения западных партнеров придать этот документ огласке. Ранее стороны договорились делать подобную информацию публичной только по взаимному согласию.
"Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей", — заявили в военном ведомстве.
Ситуация в Сирии стала одной из ключевых тем встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. Вскоре после саммита в Минобороны сообщили, что направили американским партнерам конкретные предложения по организации работы по возвращению беженцев, а также по созданию совместной группы для финансирования восстановления сирийской инфраструктуры.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидер рок-группы скончался в день концерта27
Кадыров назвал невиновным осужденного за смерть Буданова50
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму94
«35 — это уже баба»: на Первом разгорелся скандал144
Москву смутила неспособность США хранить тайны192
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:47
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Шоу-бизнес
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
00:35
Кличко остался без жены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение