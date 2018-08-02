Дед Мороз прыгнет с парашютом в честь дня ВДВ 

День Воздушно-десантных войск России будет отмечен во многих городах как традиционными, так и необычными мероприятиями, сообщили в Минобороны РФ.
В Москве праздник начался на Суворовской площади с возложения цветов к памятнику десантникам. Далее колонна командования ВДВ, ветеранов и гостей пройшла крестным ходом по Ильинке до Лобного места, где состоялся праздничный молебен. Далее в программе выступление роты почетного караула и дефиле сводного военного оркестра.
Курсанты рязанского училища ВДВ и воспитанники кадетских школ пройдут по Красной площади торжественным маршем, а на Васильевском спуске состоится концерт звезд эстрады. В Симферополе и Саратове спортсмены выполнят показательные прыжки — в последнем случае опустятся они в Волгу. В Назрани все желающие смогут прыгнуть с парашютной вышки.
— В празднике "Открытое небо" на вологодском аэродроме Труфаново примет участие Дед Мороз. Он десантируется из самолета с инструктором, — рассказал ТАСС глава Вологодского района Сергей Жестяников. В екатеринбургском музее ВДВ проведут квест для детей. Помогать им станет талисман музея, игрушечный бегемот Федя, совершивший более 50 прыжков.
Сибирские десантники запустили акцию #нефонтан, призывая сослуживцев не подрывать авторитет ВДВ и воздержаться от употребления спиртного и купания в фонтанах. В Петрозаводске откроют памятник Герою России Александру Калинину. Он был командиром группы спецназа и погиб в неравном бою в Чечне.
Во Владивостоке праздник "крылатой пехоты" начнется с автопробега, в Санкт-Петербурге у памятника воинам-интернационалистам выстроятся почетный караул и военный оркестр. Жители Камышина возложат цветы к памятнику генералу армии Василию Маргелову — при нем ВДВ достигли своего расцвета.
Тем временем
Российские десантники показали лучшее время в гонке на БМД на полигоне под Псковом. Там проходят соревнования "Десантный взвод" в рамках АРМИ-2018. 5,6-километровую, изобилующую препятствиями трассу наши механики-водители смогли пройти за 23 минуты и 28 секунд. На втором месте китайские механики-водители, потратившие на 16 минут больше. За ними водители БМД из Алжира — им понадобился час с лишним.