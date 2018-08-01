Ещё
В США испугались российского «Цефалопода»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США испугались российского «Цефалопода» 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Российские автономные необитаемые подводные аппараты повышенной автономности «Цефалопод» представляют большую угрозу для субмарин, пишет блог Covert Shores. На публикацию обратило внимание Popular Mechanics.
«С его торпедами и большим сонаром понятно, что "Цефалопод" призван играть активную роль в битве. Это может касаться доставки, однако небольшие торпеды представляют большую угрозу для подводных лодок», — полагает блог.
В Covert Shores отмечают, что «Цефалоподы» призваны защитить от противника субмарины с баллистическими ядерными ракетами стареющего российского подводного флота. В блоге добавляют, что работа в рамках проекта «Цефалопод» началась вести в 2015 году, а изначально такая программа пересекается с созданием ядерного подводного беспилотника «Статус-6» («Посейдон»).
В Covert Shores отмечают, что разработка неядерного беспилотника на фоне ядерного осталась практически незамеченной, однако «постепенно картина проясняется».
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии5  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву246
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу40
Российских журналистов расстреляли из засады289
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги114
США провалили пуск межконтинентальной ракеты195
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение