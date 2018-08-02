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Для ВДВ разработают новую технику
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В России до 2027 года начнут разработку новой техники для ВДВ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для Воздушно-десантных войск, сообщил журналистам в четверг командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
Сегодня в России празднуется День ВДВ. Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года.
"До 2027 года планируется открытие около 20 опытно-конструкторских работ для развития артиллерии, противовоздушной обороны, боевых наших подразделений, в результате которых мы получим самую современную технику, которая позволит нам выполнять любые задачи", — сказал Сердюков, не уточняя детали.
По словам командующего, за последние пять лет на вооружение ВДВ поступило более 42 тысяч единиц вооружений. За счет этого доля современного оружия в войсках достигла 62%.
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