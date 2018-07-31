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Для российских генералов создали центр для игр в войну
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Для российских генералов создали центр для игр в войну 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Вооруженных силах начал работу Центр военных игр (ЦВИ), созданный на базе Военной академии Генштаба; «играть в войну» предстоит генералам — слушателям академии, которые будут тренироваться в развертывании фронта или проведении крупномасштабной войсковой операции.
В Минобороны рассказали «Известиям», что Центр военных игр в академии Генерального Штаба на кафедре военного управления уже введен в строй.
Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в ЦВИ боевые действия полностью моделируются на компьютере, это напоминает игрушку-«стратегию», где можно двигать виртуальные армии. В военном ведомстве отметили, что это поможет слушателям академии во время командно-штабных учений максимально правдоподобно визуализировать задачи оперативного развертывания войск и ведения операций различного уровня.
Генеральская игра отличается от гражданских симуляторов максимальной достоверностью. Юнитами в ней выступают реально существующие бригады и дивизии российской армии, а базы данных о противнике формируются на основе актуальных разведсведений. С учетом опыта боевых действий разрабатываются сценарии ведения боя.
Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что Центр военных игр позволит повысить эффективность подготовки слушателей академии Генштаба, где проходят обучение руководители оперативного звена, начиная от командования общевойсковой армией и выше. Он отметил, что это высокотехнологичный командно-штабной тренажер для высших органов военного управления.
С 1990-х годов в минобороны США действует управление моделирования, основной задачей которого является разработка архитектуры интеграции натурных, виртуальных и конструктивных средств моделирования. Для создания боевой обстановки американские военные объединяют реальные войска, виртуальные тренажеры или симуляторы. С помощью компьютера создаются виртуальные войска.
В мае Минобороны организовало соревнования по компьютерной игре World of Tanks для воспитанников военных довузовских образовательных учреждений.
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