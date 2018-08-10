Беспилотники Балтфлота нашли цели для «Градов»

Боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и реактивных систем залпового огня "Град" провели артиллеристы Балтийского флота на полигоне в Калининградской области

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим боевые корабли и быстроходные лодки условного противника. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, артиллеристы флота выполнили свыше 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям.

Для корректировки огня и оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты. При их помощи корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов. Применение беспилотной авиации существенно повысило эффективность стрельбы.

Мероприятие прошло в рамках планового лагерного сбора ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса Балтийского флота. В общей сложности было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 15 единиц военной техники.

Тем временем

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота проводят тренировки по уничтожению условного воздушного противника во время планового полевого выхода на нескольких полигонах в Калининградской области.

В полевых занятиях участвуют более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем "Тор", "Стрела-10", "Оса", стоящих на вооружении армейского корпуса БФ. В завершение пройдут учения с боевой стрельбой и практическими пусками ракет.