Ещё
Беспилотники Балтфлота нашли цели для «Градов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беспилотники Балтфлота нашли цели для «Градов» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и реактивных систем залпового огня "Град" провели артиллеристы Балтийского флота на полигоне в Калининградской области.
Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим боевые корабли и быстроходные лодки условного противника. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, артиллеристы флота выполнили свыше 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям.
Для корректировки огня и оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты. При их помощи корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов. Применение беспилотной авиации существенно повысило эффективность стрельбы.
Мероприятие прошло в рамках планового лагерного сбора ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса Балтийского флота. В общей сложности было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 15 единиц военной техники.

Тем временем

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота проводят тренировки по уничтожению условного воздушного противника во время планового полевого выхода на нескольких полигонах в Калининградской области.
В полевых занятиях участвуют более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем "Тор", "Стрела-10", "Оса", стоящих на вооружении армейского корпуса БФ. В завершение пройдут учения с боевой стрельбой и практическими пусками ракет.
Российская Газета: последние новости
Русский фрегат поймал американскую подлодку в Средиземное море Появилось фото гибели авианосца США Пушков прокомментировал ошибочный пуск ракеты Испании над Эстонией
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов75
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг239
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране31
США применят против России план «Анаконда»409
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть21
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
01:01
21 станция метро появится за пределами МКАД
Новости Москвы
03:54
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение