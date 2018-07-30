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Сильная военная держава: западные СМИ восхитились российским парадом ко Дню ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
По мнению корреспондента CNN, нельзя забывать о том, что Россия постоянно совершенствует свою военную мощь.
Президент России Владимир Путин на параде, посвященном Дню ВМФ, продемонстрировал новейшие образцы военной техники. По словам корреспондента телеканала CNN Фредерика Пляйтгена, таким образом России напоминает о том, что страна — мощная военная держава.
Он отметил, что российский президент таким образом решил якобы напомнить, что США могут вести диалог с Россией по различным вопросам, однако с военной мощью РФ нельзя не считаться.
«Думаю, что среди прочего русские показывают этими армейскими учениями и, особенно, сегодняшним парадом, демонстрацией морской мощи, что «вы можете налаживать с нами отношения, но вы должны понимать, что мы по-прежнему очень сильная военная держава», — отметил корреспондент.
Между тем Пляйтген подчеркнул, что военная мощь России постоянно совершенствуется.
«Иными словами, русские говорят, что с одной стороны они хотят улучшения отношений — этого сейчас очень сложно добиться, — но с другой стороны они показывают, что их силы постоянно модернизируются», — заключил он.
Парад прошел на всех флотах одновременно. Североморск, Балтийск, Севастополь, Астрахань и даже сирийский Тартус — на связь с Петербургом вышли города, где есть базы ВМФ России. День Военно-Морского Флота стал праздником всей страны — так и должно быть у морской державы, на счету которой исторические победы и географические открытия.
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