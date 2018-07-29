На параде в Петербурге впервые прошел корабль-робот

На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот

Впервые в истории российского флота участие в Главном военно-морском параде в Петербурге принял боевой робот — безэкипажный катер. Всего в праздничном строю по Неве прошли порядка 40 кораблей.

Роботизированное судно базируется на стеклопластиковом тральщике нового поколения проекта 12700 " Александр Обухов ", который вошел в состав ВМФ в 2016 году. Он входит в состав противоминных средств корабля, передает ТАСС

Кроме того, на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган" размещен адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет 890 тонн, длина — 61 метров, ширина — 10 метров. Они могут развивать скорость до 16,5 узла. Корпус, выполненный из монолитного стеклопластика, обеспечивает им большую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший срок службы — до 30 лет.