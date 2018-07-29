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На параде в Петербурге впервые прошел корабль-робот
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На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Впервые в истории российского флота участие в Главном военно-морском параде в Петербурге принял боевой робот — безэкипажный катер. Всего в праздничном строю по Неве прошли порядка 40 кораблей.
Роботизированное судно базируется на стеклопластиковом тральщике нового поколения проекта 12700 "Александр Обухов", который вошел в состав ВМФ в 2016 году. Он входит в состав противоминных средств корабля, передает ТАСС.
Кроме того, на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган" размещен адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".
Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет 890 тонн, длина — 61 метров, ширина — 10 метров. Они могут развивать скорость до 16,5 узла. Корпус, выполненный из монолитного стеклопластика, обеспечивает им большую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший срок службы — до 30 лет.
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