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Андрей Сердюков поздравил десантников с Днем ВДВ
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Андрей Сердюков поздравил десантников с Днем ВДВ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Командующий поздравил сослуживцев с праздником и отметил, что сейчас в армии идет масштабная модернизация, десантные войска получают самые современные образцы вооружения.
Официальные торжества в честь Дня ВДВ начались на Суворовской площади. К мемориалу погибшим десантникам были возложены розы и красные гвоздики. В церемонии приняли участие известные политики и военачальники. В их числе — командующий ВДВ Андрей Сердюков.
«Это конечно позволило нам увеличить наши разведывательно-огневые, маневренные возможности, увеличить защищенность экипажей боевых машин, и, конечно, эффективно выполнять задачи на поле боя», — сказал Сердюков.
В храме небесного покровителя ВДВ Ильи Пророка прошла литургия. Через час на Красной площади начнётся Крестный ход, а в полдень там же будет торжественный марш.
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