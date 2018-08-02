Андрей Сердюков поздравил десантников с Днем ВДВ

Командующий поздравил сослуживцев с праздником и отметил, что сейчас в армии идет масштабная модернизация, десантные войска получают самые современные образцы вооружения.

Официальные торжества в честь Дня ВДВ начались на Суворовской площади. К мемориалу погибшим десантникам были возложены розы и красные гвоздики. В церемонии приняли участие известные политики и военачальники. В их числе — командующий ВДВ Андрей Сердюков

«Это конечно позволило нам увеличить наши разведывательно-огневые, маневренные возможности, увеличить защищенность экипажей боевых машин, и, конечно, эффективно выполнять задачи на поле боя», — сказал Сердюков.

В храме небесного покровителя ВДВ Ильи Пророка прошла литургия. Через час на Красной площади начнётся Крестный ход, а в полдень там же будет торжественный марш.