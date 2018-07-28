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Путин примет Главный военно-морской парад
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Владимир Путин примет Главный военно-морской парад 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин проработает все выходные. Сегодня глава государства принимал участие в праздничных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси и награждал в Кремле нашу сборную по футболу.
А уже завтра Владимир Путин будет в Санкт-Петербурге, на праздновании Дня Военно-Морского Флота. Верховный Главнокомандующий примет Главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы.
В смотре участвуют более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации, уточнили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, завтра же глава государства посетит Нахимовское военно-морское училище, осмотрит новый многофункциональный корпус.
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