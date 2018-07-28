Ещё
200 команд прибыли на «АрМИ-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «АрМИ-2018» прибыли почти 200 команд из более 30 стран 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти 200 команд из более 30 стран прибыли на международные армейские игры "АрМИ-2018" в подмосковный парк культуры и отдыха вооруженных сил РФ " Патриот", сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"В Армейских международных играх примут участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америки. Семнадцать иностранных государств направили своих наблюдателей. Шесть стран принимают участие впервые, это Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что самые представительные команды выставили КНР, Иран, Казахстан и Белоруссия. Китайские военнослужащие будут участвовать в 22 конкурсах военных игр, команды из Казахстана и Ирана — в 17 конкурсах, из Белоруссии — в 16. Российская сборная выступит в 27 конкурсах.
Сообщается, что столь масштабное представительство имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и выступает стимулом для других стран направлять большее количество команд. Другие страны с каждым годом увеличивают свое участие. Так, Узбекистан будет представлен в 13 конкурсах, Венесуэла и Армения — в 9, Азербайджан — в 5. Каждая страна самостоятельно определяла, для участия в каких соревнованиях следует выставить команду. Общая численность участников превышает 5 тысяч человек.
Как добавили в пресс-службе, больше всего команд участвует в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на полигоне "Алабино" Московской области. В нем примут участие 23 команды. Это представители Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана, Уганды. Впервые в конкурсе примут участие команды Вьетнама, Мьянмы, Сирии, ЮАР. Все команды выступят на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР выступит на танке собственного производства, а команда Белоруссии — на танке Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях республики Кувейта.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян68
Кобзон впал в кому127
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг356
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением50
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение37
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение