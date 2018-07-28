200 команд прибыли на «АрМИ-2018»

На «АрМИ-2018» прибыли почти 200 команд из более 30 стран

Почти 200 команд из более 30 стран прибыли на международные армейские игры "АрМИ-2018" в подмосковный парк культуры и отдыха вооруженных сил РФ " Патриот", сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ "В Армейских международных играх примут участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америки. Семнадцать иностранных государств направили своих наблюдателей. Шесть стран принимают участие впервые, это Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины", — говорится в сообщении. Иран, Казахстан и Отмечается, что самые представительные команды выставили КНР Белоруссия . Китайские военнослужащие будут участвовать в 22 конкурсах военных игр, команды из Казахстана и Ирана — в 17 конкурсах, из Белоруссии — в 16. Российская сборная выступит в 27 конкурсах. Сообщается, что столь масштабное представительство имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и выступает стимулом для других стран направлять большее количество команд. Другие страны с каждым годом увеличивают свое участие. Так, Узбекистан будет представлен в 13 конкурсах, Венесуэла Армения — в 9, Азербайджан — в 5. Каждая страна самостоятельно определяла, для участия в каких соревнованиях следует выставить команду. Общая численность участников превышает 5 тысяч человек. Монголии, Таджикистана, Как добавили в пресс-службе, больше всего команд участвует в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на полигоне "Алабино" Московской области . В нем примут участие 23 команды. Это представители Анголы , Армении, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве , Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта Киргизии , Китая, Лаоса Никарагуа , России, Сербии Уганды . Впервые в конкурсе примут участие команды Вьетнама, Мьянмы, Сирии ЮАР . Все команды выступят на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР выступит на танке собственного производства, а команда Белоруссии — на танке Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях республики Кувейта.