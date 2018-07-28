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В Алабине стартовал «Танковый биатлон — 2018»
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В Алабине стартовал «Танковый биатлон — 2018» 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Танковый биатлон — 2018" стартовал на подмосковном полигоне Алабино. На первых соревнованиях присутствует министр обороны РФ Сергей Шойгу и представители иностранных делегаций.
В первый день соревнований состоятся два заезда в дисциплине "Индивидуальная гонка". Командам предстоит из штатного вооружения быстро и точно поразить мишени, имитирующие стрелка с РПГ, расчет ПТРК, танк и вертолет. По маршруту трассы экипажи преодолеют гребенку, колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, змейку и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.
Ранее прошла жеребьевка, по результатам которой определились цвета команд и порядок выступления в заездах. В первом заезде примут участие экипажи из Уганды, Кувейта, Китая и Казахстана. Казахстан выступит на танках синего цвета, Уганда будет соревноваться на зеленых танках, Кувейт — на желтых. Китаю достался красный цвет. Все участники, кроме сборной КНР выступают на российских Т-72Б3, китайские танкисты состязаются на своих Тип 96.
Во втором заезде посоревнуются команды из Индии, Азербайджана, ЮАР и Зимбабве. Индии достался зеленый цвет, Азербайджану — синий, Зимбабве выступают на красных танках, ЮАР — на желтых. Сборная РФ впервые выйдет на полигон 29 июля в третьем заезде против команд Ирана и Сербии. По жеребьевке России выпал синий цвет.
"Танковый биатлон — 2018" проходит с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр. Всего в дисциплине заявлено 23 команды.
Армейские международные игры — 2018 открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.
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Более 70 новых частей и соединений сформировано на западе России с 2016 года Путин отметил, что Армейские международные игры становятся хорошей традицией Хорошо ли вы знаете корабли и подлодки российского флота?
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