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В Рязани стартовал конкурс «Авиадартс»
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Конкурс военных летчиков «Авиадартс» начался под Рязанью 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимают участие летчики четырех стран, начался в воскресенье на аэродроме Дягилево под Рязанью.
На церемонии открытия командующий Военно-воздушными силами — заместитель главкома Воздушно-космических сил России Андрей Юдин заявил, что не сомневается в победе российских летчиков.
"Что касается подготовки нашей команды, то нет никаких сомнений, что она победит в этом конкурсе. Равных нашим летчикам просто нет. Они имеют опыт боевых действий, опыт боевой подготовки и, главное, мотивированы победить", — сказал генерал-лейтенант Юдин.
Он отметил, что особое внимание при подготовке уделялось боевому применению — атакам на наземные цели. "Каждая ракета, каждая бомба — в цель, в соответствии с нормативами, которые прописаны в курсе боевой подготовке. Это только прямые попадания", — подчеркнул он.
По словам генерала, Рязанская область полностью готова к проведению соревнований. Он отметил, что Рязань выбрана для проведения международного этапа конкурса по нескольким причинам. Это и хорошие погодные условия, и всесторонняя помощь руководства региона в проведении конкурса.
Присутствовавший на церемонии губернатор Рязанской области Николай Любимов пообещал журналистам, что посетит с семьей самый зрелищный этап конкурса — тактический эпизод "Авиамикс", который пройдет на полигоне Дубровичи 4 августа.

"Авиадартс"

Более тысячи летчиков и специалистов инженерных служб Китая, Белоруссии, Казахстана и России прибыли в Рязань на международный этап конкурса "Авиадартс-2018".
Всего в конкурсе задействовано более 60 самолетов и вертолетов. Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств.
Конкурс продлится до 11 августа.
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