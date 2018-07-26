Польша и Прибалтика будут мешать восстановлению контактов НАТО и России 

Коммуникация между Россией и НАТО позволит снизить напряженность в отношениях, координировать процессы, и в Альянсе это прекрасно понимают. Такое мнение озвучил ФБА «Экономика сегодня» эксперт Владимир Оленченко.
Россия готова наладить каналы военной коммуникации с НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас есть достаточная база, помогающая избегать опасных инцидентов военного характера. Вместе с тем мы готовы двигаться вперед на базе двусторонних соглашений", — сказал чиновник.
Грушко напомнил, что Россией подписано более десяти соответствующих соглашений со странами-членами НАТО — почти со всеми, у кого есть «воздушные и наземные средства».
"Без участия военных экспертов невозможно продвинуться вперед, поскольку речь идет о достаточно сложных технических вещах", — отметил замминистра.
Ранее, в декабре, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса решили сохранить подход в отношении России — политику обороны и диалога.
Работа на стабильность
Восстановление этих каналов необходимо как для европейской стабильности, так и глобальной тоже, уверен старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Для чего служат эти каналы? Для прояснения ситуации. Могут возникать разные оценочные суждения той или иной ситуации, и не всегда можно понять, что и для чего делает та или иная сторона. В качестве примеров можно привести непреднамеренное пересечение воздушной или морской границы, непреднамеренное сближение и так далее. Кроме того, нельзя не учитывать и личный фактор — тех, кто осуществляет управление военными структурами на местах", — говорит эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Минус Прибалтика и Польша
В свое время эти каналы коммуникаций, работая, оправдали себя полностью. Коммуникации позволяют в режиме реального времени на самом высоком уровне вступить в контакт, и разобраться по конкретной ситуации — что это, случайность или небрежность? Всякая неясность, по словам Оленченко, создает напряжение, а поддержание контактов работает на стабильность.
"Трезвомыслящие военные в НАТО это прекрасно понимают, но, конечно, есть страны, не разделяющие позиции здравого смысла. Это касается тех, кто граничит с нами, например, стран Прибалтики, той же Польши. Для них состояние напряженности в отношениях с Россией наиболее выгодно, они рассматривают эту напряженность как инструмент привлечения внимания к себе других, более весомых участников НАТО. Однако не они решают вопросы внутри Альянса", — сказал эксперт.
В НАТО, по мнению Владимира Оленченко, все-таки нацелены на восстановление этих коммуникаций: «Думаю, напряженности в мире и так достаточно, и НАТО тоже вряд ли хочется втягиваться в безосновательные выяснения отношений и клубок взаимных претензий и неясности».
В декабре прошлого года глава Альянса Йенс Столтенберг заяивил, что НАТО сохранит открытые военные линии связи с Россией.
"Проведение взаимных брифингов по военным учениям очень важно, поскольку обеспечивает больше предсказуемости и транспарентности вдоль наших границ, чтобы предотвращать возможные инциденты", — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО напомнил тогда, что линии связи используются после длительного перерыва, в том числе проводятся контакты с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.