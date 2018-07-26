Бюрократы и демократы: кто не пускает Трампа в космос

Президент США Дональд Трамп жаждет создания Космических войск как отдельного вида вооруженных сил США, но конгресс пока не готов отдать для нового формирования существенную часть боевого и численного состава военно-воздушных сил. Почему конгрессмены спускают на тормозах идею Трампа о ВКС, — в материале «Газеты.Ru»

Сенат и палата представителей конгресса США на этой неделе согласовали проект закона о «Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны», пишет The Defense News. Проект закона, в котором предусматривается выделение военному ведомству $716 млрд, должен быть принят конгрессменами и передан на подпись президенту.

По мнению американских экспертов, он может подготовить почву для создания шестого вида вооруженных сил США, предназначенного для действий в околоземном космическом пространстве. Космические войска предполагается сформировать под эгидой Стратегического командования ВС США, дислоцированного в Небраске. Как известно, одна из главных его задач — обеспечение функционирования американской системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе.

«Однако нюанс заключается в том, что формирование нового вида вооруженных сил США возможно только за счет численности военно-воздушных сил США, то есть серьезного уменьшения их боевого и численного состава», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По мнению специалиста, на этом скользком пути Дональд Трамп своими идеями о создании Космических войск уже успел нажить себе немало влиятельных противников.

Наверное, этим и объясняется примирительное по тону заявление директора Проекта обеспечения безопасности воздушно-космических систем при вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, полагает Макиенко.

«На данном этапе позицию конгресса США можно рассматривать как некий этап предварительной работы. Они пытаются сначала привести ВВС США к лучшему состоянию, чтобы затем отделить от них Космические войска», — заявил американский эксперт.

«Единственный реальный способ создания Космических войск — формирование их в качестве отдельного департамента, как отдельного вида вооруженных сил», — добавил Харрисон.

При этом он разъяснил, что в настоящее время части и соединения ВВС США, функционирующие в сфере космоса, превосходят по численности личного состава все другие структуры, занимающиеся аналогичной деятельностью.

Палате представителей было предложено установить новую численность частей и соединений ВВС США, занимающихся борьбой в околоземном космическом пространстве, но оно не было пока даже рассмотрено.

Вероятно, это было сделано для того, чтобы достичь некоего компромисса с комитетом сената по делам вооруженных сил, где идея создания Космических войск США как отдельного вида вооруженных сил была, в основном, встречена с известным скептицизмом, если не сказать большего — враждебно.

Нивелируя страхи и опасения мировой общественности по поводу предстоящей милитаризации космоса, Пентагон должен также разработать всестороннюю космическую стратегию (к апрелю 2019 года), в которой были бы подробно расписаны виды угроз, исходящие из космоса, возможные способы разрешения конфликтов в околоземном космическом пространстве, вопросы сдерживания гипотетических агрессоров и нанесение при необходимости им сокрушительного поражения в космосе.

Кроме того, по мнению американских экспертов, противники США и мировая общественность рано или поздно узнают о секретных космических активах Пентагона.

В этой связи планируется исследовать возможность рассекречивания некоторых данных о Космических войсках, и даже тем самым уже гарантировать возможное сдерживание неприятелей.

Как ожидается, голосование по проекту закона о «Бюджете США на 2019 года на нужды национальной обороны» в палате представителей произойдет на этой неделе, а в сенате — на следующей. Этот документ касается вооружения, военной и специальной техники, личного состав и самого широкого ряда актуальных проблем национальной безопасности.

Конгресс ждет доклада Пентагона по тематике создания Космических войск только в следующем месяце. В конце года должен поступить доклад от Центра военно-морских исследований примерно аналогичного содержания.

И только тогда будет выработан возможный план действий, чтобы в будущем сформировать отдельный вид вооруженных сил США и выделить под это средства в бюджете США на нужды национальной обороны, что по времени будет возможно только в следующем году.

Китаю. Сторонники создания Космических войск как отдельного вида вооруженных сил утверждают, что вооруженные силы США стали навсегда зависимыми от космических аппаратов связи, разведки и навигации. И формирование новой структуры в составе ВС США, по их мнению, надо произвести максимально быстро, чтобы успешно противостоять России

Москва и Пекин уже работают над тем, полагают аналитики в США, чтобы с максимальной эффективностью воспользоваться окнами уязвимости США, имеющимися в околоземном космическом пространстве.

Противники идеи создания Космических войск считают, что ее реализация создаст еще больше бюрократических надстроек, а также хотят защитить подведомственные им организации. Угроза для последних потерять власть и бюджетные средства, которые могут быть переданы новому формированию, более чем реальна.

Пока неясно, сможет ли Трамп обеспечить себе необходимую поддержку конгресса в отношении его идей по созданию Космических войск, как будут выглядеть планы президента по времени, будут ли Космические войска на правах департамента ВВС США или отдельным видом вооруженных сил со своим бюджетом.

В прошлом году министр обороны Джеймс Мэттис и некоторые американские законодатели подвергли резкой критике идеи американского президента. Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн немало потрудился над тем, чтобы смикшировать противоречивые позиции сторон, но однозначного результата в этом сложном для Америки вопросе военного строительства пока так и нет.

Более того, если после промежуточных выборов в палату представителей и сенат в этом году демократы по многим позициям одержат победу, то может пострадать сама идея создания Космических войск, ибо она уже прочно ассоциируется в Соединенных Штатах исключительно с личностью Дональда Трампа.

«Демократам будет очень трудно поддержать президента США в этом вопросе», — заявил Тодд Харрисон.

Пока же бюджет США на 2019 год на нужды обороны предполагает, что в течение трех предстоящих лет командующий космическим департаментом будет занимать некое промежуточное положение по отношению к Космическому командованию ВВС США.

Этот генерал будет отвечать за разработку космической доктрины, стратегии, тактики и формировать соответствующие бюджетные предложения. Помимо всего прочего, он будет нести ответственность за поддержание необходимой боеспособности вверенных ему сил и средств, их боевую подготовку и обучение личного состава.

С учреждением в этом году должности трехзвездного вице-командующего Космическим командованием ВВС США в Пентагоне появился первый человек в военной форме, конкретно отвечающий за продвижение военных космических операций.

Министерство обороны США, согласно выделенному бюджету, было обязано разработать план к концу этого года, чтобы определить отдельный, альтернативный процесс для закупок вооружения и военной техники, относящихся к космической деятельности. По всей видимости, это было сделано для того, чтобы ускорить откровенно вялый и бюрократический процесс в сфере закупок вооружения, уже сформировавшийся и устоявшийся к этому времени.

Министр ВВС также разработал план по улучшению подготовки кадров для эксплуатации космических систем. По мнению аналитиков, эта попытка была предпринята с целью устранения опасений, что космическая сфера — тупиковая для дальнейшей карьеры в ВВС США.