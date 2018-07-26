Новые российские подлодки будут полностью «невидимыми»

Размер субмарин станет меньше, и они будут применять оружие не в точке фактического нахождения, а на расстоянии.

Он отметил, что для того, чтобы обеспечить лодке максимальную скрытность, необходимо использовать новые материалы.

«К 2025 году период монометаллов в подводном кораблестроении закончится. Либо это будут биметаллы, либо металло-полимерные конструкции, либо композиционные материалы», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, ученый рассказал, что развитие получат и так называемые мета-материалы или «умные» материалы.

Использование таких технологий будет, по словам конструктора, гарантировать то, что любой локационный или акустический сигнал будет огибать субмарину. Половинкин уверен, что сделать такую подлодку-«невидимку» уже сейчас вполне возможно.

Ученый так же предсказал, что подлодки будущего будут меньшего размера, нежели существующие сейчас. Разделение субмарин на многоцелевые и стратегические станет весьма условным, и будет зависеть исключительно от типа оружия, которое будет в данный момент загружено в нее.

«Лодка будущего должна быть незаметная, малообитаемая, с ограниченным экипажем, а еще лучше — безэкипажная», — поделился он своими мыслями.

Активное развитие, по мнению Половинкина, получит как раз то самое вооружение, которое будет загружаться в субмарины. Оно должно применяться не в точке фактического нахождения подлодки, а на расстоянии — с помощью передвижной стартовой позиции.