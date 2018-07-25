Американские моряки просят бороды

Военнослужащие ВМС США завалили Facebook множеством постов с тегом #WeWantBeards, в которых просят командование ВМС разрешить им отращивать волосы на лице. Моряки пишут, что борода и усы придадут им уверенность в себе, да и постоянно бриться — чертовски неудобно.

«Есть две вещи, которые сделают многих военных моряков счастливыми: хорошая обувь и густые бороды», — цитирует NavyTimes 29-летнего офицера ВМС Трэвиса Радера.

Он пожаловался журналистам, что после того, как пришел в военно-морские силы, начальство заставило его избавиться от полюбившейся еще со школы 6-дюймовой бороды:

«Сначала я лишь подрезал ее, но они захотели большего».

20-летний военно-морской инженер по вычислительным системам Билл Уильямс недоумевает, почему носить бороды и усы разрешено пожарным, но запрещено военным морякам. Хорошая, ухоженная борода не портит внешний облик военно-морского офицера и «выглядит очень профессионально».

«Было бы здорово, если бы нам разрешили бороды. Бриться каждый день по несколько раз подряд — это очень больно», — передает его слова издание.

Кампания за защиту бороды началась в ВМС США после того, как 11 июля командование ВМС разрешило женщинам-военнослужащим отращивать длинные хвосты и носить разнообразные прически. Это было сделано по просьбе темнокожих женщин-моряков, которые жаловались, что текстура их волос делает нелепым их вид с короткой «уставной» стрижкой. Решение командования ВМС разрешить женщинам отращивать волосы вдохновило мужской пол на борьбу за право носить бороды.

В отличие от других родов войск ВМС отказались от растительности на лице позже всех — в 1984 году. Сделано это было для того, чтобы военнослужащим было удобно носить противогазы и респираторы. Пока командование ВМС не отвечает взаимностью на просьбы, заявляя, что «безопасность превыше всего». Между тем, как отмечалось выше, бороды никак не влияют на эффективность работы американских пожарных, также носящих защитные маски и противогазы.

Тактическая борода американского спецназа

В то время, как военные моряки безуспешно пытаются вернуть свое право на мужскую растительность, их коллеги на суше уже получили добро Пентагона на вторичные половые признаки. Сухопутные войска и морская пехота массово побрились еще в Первую мировую войну по тем же причинам, что и военные моряки — волосы на лице мешали ношению противогазов. Исключение сделали лишь во время Второй мировой — некоторые офицеры корпуса морской пехоты использовали бороды для психологической атаки на гладколицых японцев. После этого послаблений американским военным по части гладкости бритья не делалось.

Все изменилось с началом военных операций США в Ираке Афганистане . Первыми начали отращивать бороды бойцы специальных подразделений. Обильная лицевая растительность облегчала военнослужащим общение с мусульманами и позволяла маскироваться под местных. Кроме того, борода защищала кожу лица в пустынном климате от пыли, песка, обветривания или обморожения, да и просто позволяла поваляться лишние пять минут после подъема.

С тех времен преимущества «тактической бороды» стало поводом для армейского юмора.

«Ни один из щетинистых не пострадал. С безбородыми же постоянно случалась какая-то дрянь», — пишет пародийный военный портал duffeblog.com.

Сами спецназовцы шутят, что наличие бороды на лице существенно повышает уровень тестостерона в крови, делает бойца менее восприимчивым к усталости и более сообразительным в экстремальных ситуациях.