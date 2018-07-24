Фрегат «Ярослав Мудрый» вышел в Красное море

Сторожевой корабль Балтийского флота « Ярослав Мудрый », совершающий дальний поход, вышел в Красное море. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

«СКР «Ярослав Мудрый», выполняющий задачи дальнего похода, через Суэцкий канал вышел в Красное море», — цитирует Мартова РИА Новости.

По его словам, в настоящее время судно следует в назначенный район Аденского залива для выполнения задач по предназначению.

Ранее «Ярослав Мудрый» посетил порты Тартус и Лимассол.