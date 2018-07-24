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«Ярослав Мудрый» вышел в Красное море
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Фрегат «Ярослав Мудрый» вышел в Красное море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый», совершающий дальний поход, вышел в Красное море. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
«СКР «Ярослав Мудрый», выполняющий задачи дальнего похода, через Суэцкий канал вышел в Красное море», — цитирует Мартова РИА Новости.
По его словам, в настоящее время судно следует в назначенный район Аденского залива для выполнения задач по предназначению.
Ранее «Ярослав Мудрый» посетил порты Тартус и Лимассол.
15 апреля фрегат покинул военную гавань Балтийска и взял курс на Средиземное море.
RT на русском: последние новости
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