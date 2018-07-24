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Россия стянула военную технику к западным рубежам
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Россия стянула военную технику к западным рубежам 

Lenta.ru 1 час назад
Более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе с 2016 года, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник, 24 июля, на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.
«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — сказал Шойгу.
В этой связи, по его словам, войска получили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Министр обороны добавил, что многочисленные проверки показали «качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению». Особое внимание уделяется сотрудничеству с белорусскими военными, отметил чиновник.
20 июля заместитель министра обороны Тимур Иванов сообщил, что военное ведомство создает новую инфраструктуру для размещения войск и военной техники вдоль западных и юго-западных границ страны.
В декабре 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, на возведение специальных оборонных сооружений в 2018-2027 годах из бюджета будет выделено около одного триллиона рублей.
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