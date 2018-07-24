Россия стянула военную технику к западным рубежам

«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — сказал Шойгу.

В этой связи, по его словам, войска получили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Министр обороны добавил, что многочисленные проверки показали «качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению». Особое внимание уделяется сотрудничеству с белорусскими военными, отметил чиновник.

20 июля заместитель министра обороны Тимур Иванов сообщил, что военное ведомство создает новую инфраструктуру для размещения войск и военной техники вдоль западных и юго-западных границ страны.

В декабре 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, на возведение специальных оборонных сооружений в 2018-2027 годах из бюджета будет выделено около одного триллиона рублей.