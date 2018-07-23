На Западе оценили возможности «Ясеня»

Подлодку «Ясень» признали одной из самых совершенных субмарин в мире

Российский ВМФ в обозримом будущем будет усилен за счет подводных лодок различных классов. Прежде всего речь идет о российских атомных подводных лодках проекта 885 "Ясень". К такому выводу пришли военные эксперты издания Military Watch.

Ирана, Алжира и Венесуэла и Египет. Они полагают, что из-за особенностей военно-промышленного комплекса Россия сконцентрируется на развитии подводных лодок типа "Ясень" и "Варшавянка". Причем вариант субмарины, который получил на Западе за свою малошумность название "Черная дыра", будет активно поставляться во флоты других государств — Китая Вьетнама . Интерес к производству подлодки также проявляют Индонезия

Наибольшую угрозу для потенциальных противников представляют российские атомные подводные лодки класса "Ясень" и перспективные "Хаски".

"Российская подводная лодка ("Ясень" — прим. "РГ") является, пожалуй, самым передовым судном своего класса в мире. Массивные 140-метровые военные корабли имеют неограниченную дальность и способны нести до 40 крылатых ракет "Калибр" и Х-101 наряду с торпедами", — пишет Military Watch.

Издание также отмечает, что субмарины данного класса могут нести 32 крылатые гиперзвуковые ракеты "Оникс" вместо "Калибров".

"Несмотря на свои размеры, экипаж этих подлодок состоит всего из 90 чедлвек, что указывает на высокий уровень автоматизации, значительно превосходящий американские и китайские аналоги", — пишут аналитики.

С вводом в строй новых российских ударных подводных лодок проекта "Хаски" и атомных беспилотных подводных лодок возможности российского судостроения продолжат совершенствоваться. По мнению авторов издания, в будущем ВМФ РФ будет все больше и больше полагаться на подводные лодки. Учитывая быстрый прогресс в области противокорабельных вооружений, который поставил под сомнение жизнеспособность надводных кораблей, в будущем такой подход может быть принят и военно-морскими силами других стран.