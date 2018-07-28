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Балтфлот усилят комплексами С-400
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Балтфлот усилят комплексами С-400 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов в поздравлении к Дню ВМФ сообщил морякам об усилении и перевооружении, ожидающем корабли и береговые части Балтфлота.
В этом году противовоздушная оборона флота пополнится новыми ракетными системами С-400 "Триумф". К кораблям флота присоединится малый ракетный корабль "Ураган", вооружённый ракетами "Калибр".
Морские летчики получат самолёты Су-30СМ и модернизированные вертолёты Ка-27М, пишет "Интерфакс". Балтийскую военно-морскую базу прикроют противокорабельные комплексы "Бастион" и "Бал".
Командующий отметил вклад моряков-балтийцев в победу над террористами в Сирии. Корабли флота выполняли и выполняют задачи в Средиземноморье и Аденском заливе.
Носатов пожелал морякам и их родным "здоровья, счастья, благополучия и новых успехов".
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