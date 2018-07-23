Российский «убийца танков» стал мощнее

Российский «убийца танков» увеличил дальность стрельбы

Армия России получила 22 отремонтированных самоходных противотанковых комплекса "Штурм-С", еще восемь машин будут отправлены в войска 30 июля.

Обновленная техника успешно прошла приемо-сдаточные испытания, принята военным представительством и отправлена в части Центрального военного округа.

— С 2015 по 2017 годы на боевых машинах комплекса была успешно реализована программа импортозамещения по замене командной радиолинии. Также реализована возможность применения ракет 9М120 "Атака", — рассказал РИА Новости директор Вольского механического завода Александр Пядышев.

С ракетами "Атака" дальность стрельбы самоходных ПТРК "Штурм-С" возросла с пяти до восьми километров. Комплексы предназначены для уничтожения бронетехники, оснащенной динамической защитой, днем и ночью в любых погодных условиях. Уникальной особенностью "Штурма" является сверхзвуковая ракета — она долетает до цели быстрее, чем противник успевает среагировать и поставить помехи. Пусковая установка на базе МТ-ЛБ автоматически перезаряжается за 15 секунд, за минуту машина может поразить до четырех целей.