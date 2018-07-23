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Опубликованы кадры пуска ракеты с «Томска»
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Опубликованы кадры пуска крылатой ракеты с атомной подлодки «Томск» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: кадр видео
Пуск крылатой ракеты с атомного ракетного подводного крейсера Тихоокеанского флота «Томск» был осуществлен в акватории Охотского моря. В ходе учений уничтожен «надводный корабль» условного противника.
Ракета поразила мишень, расположенную на расстоянии порядка 150 километров, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
«В ходе выполнения задач в море подводники выполнили скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения "противника" после стрельбы», — добавил Воскресенский.
В проведении боевого упражнения были также задействованы высотные истребители МиГ-31, беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота, а также около десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.
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