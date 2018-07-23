Опубликованы кадры пуска ракеты с «Томска»

Опубликованы кадры пуска крылатой ракеты с атомной подлодки «Томск»

Опубликованы кадры пуска крылатой ракеты с атомной подлодки «Томск»:

https://t.co/e1cxv9paW4 pic.twitter.com/zbVQTZWDFK— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 23 июля 2018 г. Пуск крылатой ракеты с атомного ракетного подводного крейсера Тихоокеанского флота «Томск» был осуществлен в акватории Охотского моря. В ходе учений уничтожен «надводный корабль» условного противника.

Ракета поразила мишень , расположенную на расстоянии порядка 150 километров, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский

«В ходе выполнения задач в море подводники выполнили скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения "противника" после стрельбы», — добавил Воскресенский.

В проведении боевого упражнения были также задействованы высотные истребители МиГ-31, беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота, а также около десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.