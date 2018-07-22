Су-25 напугали жителей Мариуполя

В Донецкой области в Приморским районе Мариуполя два украинских военных самолета летали так низко, что с одного из домов слетел шифер, сообщает портал 0629.com.ua . Происходящее напугало горожан.

«Я в суд подам за такие учения, у меня шифер слетел с крыши, из-за их низких полетов», — заявил один из жителей города.

Над Мариуполем пролетели военные штурмовики СУ-25 и ударный вертолет МИ-24



Над Мариуполем пролетели военные штурмовики вертолет pic.twitter.com/6GlOUB563k— Вечерний Мариуполь (@Vecherka_News) 21 июля 2018 г.

Накануне в районе 09.30 утра над Мариуполем летали два военных штурмовика Су-25, затем к ним присоединился и ударный вертолет Ми-24. Они также были замечены над поселком Мелекино, где были выпущены сигнальные ракеты. Военные заявили, что это всего лишь учения.