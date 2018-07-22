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Су-25 напугали жителей Мариуполя
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Су-25 напугали жителей Мариуполя 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: © Flickr / Ryan
В Донецкой области в Приморским районе Мариуполя два украинских военных самолета летали так низко, что с одного из домов слетел шифер, сообщает портал 0629.com.ua. Происходящее напугало горожан.
«Я в суд подам за такие учения, у меня шифер слетел с крыши, из-за их низких полетов», — заявил один из жителей города.
>> ВСУ объяснили полет Су-25 над пляжем в Запорожье
Накануне в районе 09.30 утра над Мариуполем летали два военных штурмовика Су-25, затем к ним присоединился и ударный вертолет Ми-24. Они также были замечены над поселком Мелекино, где были выпущены сигнальные ракеты. Военные заявили, что это всего лишь учения.
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