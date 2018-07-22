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Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
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Система ПВО базы Хмеймим уничтожила два беспилотника 

РИА Новости 38 минут назад
Беспилотники дважды приближались к авиабазе "Хмеймим" в Сирии за выходные, они были уничтожены средствами ПВО, сообщил представитель авиабазы "Хмеймим" в воскресенье.
"В субботу, 21 июля 2018 года с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы "Хмеймим" на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена. В воскресенье утром 22 июля 2018 года дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим" с северо-западного направления", — говорится в сообщении.
>> Сирийские боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Уточняется, что в обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме.
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