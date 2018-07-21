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В районе базы РФ в Сирии сбили беспилотник
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В районе авиабазы Хмеймим сбили неопознанный беспилотник 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики не прекращают запуски беспилотников в районе авиабазы Хмеймим в Сирии: в ночь на субботу в районе авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной боевикам территории на севере Латакии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим. В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — сказал он.
По словам Цыганкова, воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы, пострадавших или материального ущерба нет.
"Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — отметил руководитель центра по примирению.
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