На Украине завершились совместные с США учения

На Украине завершились совместные с США морские учения Sea Breeze 2018

На Украине завершились совместные украинско-американские морские учения Sea Breeze 2018, об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Украины.

«В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Чёрного моря завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018. На церемонию закрытия берегового компонента прибыл командующий Военно-морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Как рассказал Воронченко, «все компоненты достойно справились с заданиями и поставленные цели были достигнуты».

11 июля в Чёрном море началась активная фаза морского компонента украинско-американских учений Sea Breeze 2018.