Армия Израиля перехватила ракеты из сектора Газа

Армия Израиля заявила о перехвате двух выпущенных из сектора Газа ракет

Силы противовоздушной обороны Израиля перехватили две из трёх выпущенных со стороны сектора Газа ракет.

Отмечается, что после срабатывания сирен тревоги на границе с сектором Газа в Израиле были зафиксированы три пуска ракет.

«Система противовоздушной обороны IDF «Железный купол» перехватила два пуска», — заявили в израильской армии.

Ранее сообщалось, что на границе Израиля с Газой сработали сирены, предупреждающие о возможной ракетной атаке.