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Армия Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
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Армия Израиля заявила о перехвате двух выпущенных из сектора Газа ракет 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Силы противовоздушной обороны Израиля перехватили две из трёх выпущенных со стороны сектора Газа ракет.
Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (IDF).
Отмечается, что после срабатывания сирен тревоги на границе с сектором Газа в Израиле были зафиксированы три пуска ракет.
«Система противовоздушной обороны IDF «Железный купол» перехватила два пуска», — заявили в израильской армии.
Ранее сообщалось, что на границе Израиля с Газой сработали сирены, предупреждающие о возможной ракетной атаке.
RT на русском: последние новости
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