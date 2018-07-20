Крупная военная стройка началась на западе России

На западных рубежах России началась крупная военная стройка

Министерство обороны России создает новую инфраструктуру для размещения войск и военной техники вдоль западных и юго-западных границ страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра Тимура Иванова.

«Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях», — заявил он.

Как сообщает РИА Новости, Иванов отметил, что более 200 зданий и сооружений было построено в 2018 году для нужд Военно-морского флота, Космических и ракетных войск специального назначения и для 12-го главного управления Минобороны, отвечающего за ядерную безопасность.