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Крупная военная стройка началась на западе России
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На западных рубежах России началась крупная военная стройка 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России создает новую инфраструктуру для размещения войск и военной техники вдоль западных и юго-западных границ страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра Тимура Иванова.
«Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях», — заявил он.
По словам замминистра, с начала текущего года в эксплуатацию было введено более 480 зданий и сооружений в Ельне (Смоленская область), Валуйках (Белгородская область), Пионерском (Калининградская область), Кадамовском и Миллерове (Ростовская область), а также в Севастополе.
Как сообщает РИА Новости, Иванов отметил, что более 200 зданий и сооружений было построено в 2018 году для нужд Военно-морского флота, Космических и ракетных войск специального назначения и для 12-го главного управления Минобороны, отвечающего за ядерную безопасность.
В декабре 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу попросил президента Владимира Путина распределить контракты на строительство военных объектов без конкурса. По данным газеты, на возведение специальных сооружений в 2018-2027 годах будет выделено около одного триллиона рублей бюджетных средств.
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