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Объяснена невозможность минирования Азовского моря
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Адмирал Кравченко рассказал, почему Киев не сможет минировать Азовское море 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Минирование Азовского моря украинскими кораблями не осуществимо не только с политической, но и военной точки зрения ввиду отсутствия сил и средств у украинских ВМС, сообщил РИА Новости в пятницу бывший командующий Черноморским флотом (ЧФ) и начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.
Накануне бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире "Громадского радио" заявил о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.
"ВМС Украины хоть и получили после раздела ЧФ СССР значительную часть минного арсенала, однако вряд ли он сохранен. Кроме того, мины нужно еще установить, а для этого необходимо войти в воды Азовского моря из Черного, чего в случае обострения обстановки не допустит Черноморский флот России", — сказал Кравченко.
Он также отметил, что Азовское море очень мелкое, поэтому и установка противодесантных мин требует особой профессиональной подготовки моряков. "Учитывая слабую, если не сказать утерянную боеготовность украинского флота, отсутствие кораблей, говорить о реальности выполнения такой задачи даже гипотетически говорить не приходится", — сказал российский адмирал.
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