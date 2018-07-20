Данные о гиперзвуковом оружии России утекли на Запад

ФСБ начала обыски по делу о госизмене, которое связано с передачей западным спецслужбам данных о российских гиперзвуковых проектах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Сейчас правоохранители ищут людей, причастных к передаче информации под грифом «Совершенно секретно» иностранным спецслужбам. Один из собеседников газеты заявил, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон «поддерживал тесный контакт».

Источник добавил, что из-за этого дела «полетят многие головы», и речь идет не только об увольнениях.

В «Роскосмосе» подтвердили информацию об обысках, добавив, что глава корпорации Дмитрий Рогозин распорядился «оказывать максимальную поддержку следственным органам».