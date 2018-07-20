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Данные о гиперзвуковом оружии России утекли на Запад
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Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России

Данные о гиперзвуковом оружии России утекли на Запад 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
ФСБ начала обыски по делу о госизмене, которое связано с передачей западным спецслужбам данных о российских гиперзвуковых проектах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным газеты, обыски проходят у сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и в офисе главы исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.
Сейчас правоохранители ищут людей, причастных к передаче информации под грифом «Совершенно секретно» иностранным спецслужбам. Один из собеседников газеты заявил, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон «поддерживал тесный контакт».
Источник добавил, что из-за этого дела «полетят многие головы», и речь идет не только об увольнениях.
ЦНИИмаш — головная научная организация «Роскосмоса». Этот центр находится в тесном взаимодействии с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», которая занимается гиперзвуковыми проектами.
В «Роскосмосе» подтвердили информацию об обысках, добавив, что глава корпорации Дмитрий Рогозин распорядился «оказывать максимальную поддержку следственным органам».
Пайсон ранее работал в ЦНИИмаше, а затем перешел в фонд «Сколково» на должность директора по науке в кластере космических технологий и телекоммуникаций.
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