Британцы улучшили жилье украинским военным

Британия выделила на модернизацию жилья украинских военных 541 тыс. долларов

Лондон выделил почти 415 тыс. фунтов стерлингов (540,9 тыс. долларов) для программы модернизации жилья украинских военнослужащих, сообщила представитель МИД Британии Харриет Болдуин.

Болдуин предоставила соответствующую информацию британской палате общин. Одна из целей транша — борьба с коррупцией в Вооруженных силах Украины , передает RT.

Она пояснила, что этот проект послужил опорой «в достижении цели Великобритании по содействую Украине в реформировании ее вооруженных сил ради борьбы с коррупцией, усиления общественного контроля и укрепления принципа верховенства закона, способствуя повышению выживаемости и стабильности страны».

Выделенные Великобританией средства направили на улучшение стандартов закупок и заключения контрактов для Вооруженных сил Украины.

Также был разработан план изменений на срок не менее двух лет.

Болдуин добавила, что программа обозначила и новые требования к тендерам на строительство и заключению контрактов.

Ранее Британия решила профинансировать борьбу Украины с «российской дезинформацией».