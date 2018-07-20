Ещё
Британцы улучшили жилье украинским военным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия выделила на модернизацию жилья украинских военных 541 тыс. долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лондон выделил почти 415 тыс. фунтов стерлингов (540,9 тыс. долларов) для программы модернизации жилья украинских военнослужащих, сообщила представитель МИД Британии Харриет Болдуин.
Болдуин предоставила соответствующую информацию британской палате общин. Одна из целей транша — борьба с коррупцией в Вооруженных силах Украины, передает RT.
Она пояснила, что этот проект послужил опорой «в достижении цели Великобритании по содействую Украине в реформировании ее вооруженных сил ради борьбы с коррупцией, усиления общественного контроля и укрепления принципа верховенства закона, способствуя повышению выживаемости и стабильности страны».
Выделенные Великобританией средства направили на улучшение стандартов закупок и заключения контрактов для Вооруженных сил Украины.
Также был разработан план изменений на срок не менее двух лет.
Болдуин добавила, что программа обозначила и новые требования к тендерам на строительство и заключению контрактов.
Ранее Британия решила профинансировать борьбу Украины с «российской дезинформацией».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин обратился к желающим включить Украину и Грузию в НАТО Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским Жителей армянского села возмутила стрельба на учениях российских военных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого22
Путин предложил референдум в Донбассе1194
Караченцова попросили забрать жену из психушки27
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина5
ЦБ отозвал лицензии у двух банков9
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение