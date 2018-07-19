КЧР отправит в армию вдвое больше призывников

КЧР осенью планирует отправить в армию вдвое больше призывников

Карачаево-Черкесия в осенний призыв 2018 года планирует направить в армию вдвое больше новобранцев, чем минувшей весной, когда было призвано 430 человек. Об этом в четверг глава КЧР Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в nstagram по итогам встречи с военкомом республики Арсеном Темеровым.

"КЧР из года в год эффективно выполняет плановое задание военного округа, уверен, что работа по осеннему призыву пройдет так же качественно. В предстоящую призывную кампанию планируется отправить в два раза больше призывников, что является положительным фактором для республики, так как молодые люди с военным билетом в дальнейшем смогут пополнить ряды силовых структур и работать на благо нашего Отечества", — написал Темрезов.

На встрече также были рассмотрены вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Считаю, в республике успешно проводится работа в этом направлении, одна из новых форм патриотического воспитания — юнармейское движение — уже дает свои результаты", — добавил Темрезов.

В Карачаево-Черкесии на сегодня создано 158 юнармейских отрядов, в состав которых входят более 2,7 тыс. человек.