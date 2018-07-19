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КЧР отправит в армию вдвое больше призывников
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КЧР осенью планирует отправить в армию вдвое больше призывников 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Карачаево-Черкесия в осенний призыв 2018 года планирует направить в армию вдвое больше новобранцев, чем минувшей весной, когда было призвано 430 человек. Об этом в четверг глава КЧР Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в nstagram по итогам встречи с военкомом республики Арсеном Темеровым.
"КЧР из года в год эффективно выполняет плановое задание военного округа, уверен, что работа по осеннему призыву пройдет так же качественно. В предстоящую призывную кампанию планируется отправить в два раза больше призывников, что является положительным фактором для республики, так как молодые люди с военным билетом в дальнейшем смогут пополнить ряды силовых структур и работать на благо нашего Отечества", — написал Темрезов.
На встрече также были рассмотрены вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения.
"Считаю, в республике успешно проводится работа в этом направлении, одна из новых форм патриотического воспитания — юнармейское движение — уже дает свои результаты", — добавил Темрезов.
В Карачаево-Черкесии на сегодня создано 158 юнармейских отрядов, в состав которых входят более 2,7 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
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