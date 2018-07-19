«Они разозлятся»: как Трамп видит Третью Мировую

Дональд Трамп продолжает разрушать философию НАТО . Он напомнил уроки истории и заявил, что Третья Мировая война может начаться из-за нового члена альянса — Черногории . Способствуют этому базовые принципы расширения и коллективной защиты, следуя которым военный блок угрожает себе сам.

Принцип коллективной обороны стран-членов НАТО (5 статья Североатлантического договора) говорит о том, что в случае военного конфликта организация должна защищать любого её члена, напомнил Трамп в интервью своему любимому каналу Fox News . Ведущий задал вопрос: «Почему в случае конфликта мой сын должен ехать в Черногорию и защищать её?». После чего президент США заявил: черногорцы — народ сильный, «очень агрессивный»: «Они разозлятся, и поздравляю, — будет Третья Мировая». По его мнению, принцип коллективной обороны «несправедлив», ведь Подгорица «даже не платит», имея в виду расходы страны на оборону альянса.

Черногория стала 29-ой страной-членом альянса в июне 2017 года, причём большая часть населения выступила против решения властей — по стране прокатилась волна массовых протестов. Блок НАТО создавался с оглядкой на СССР, но деятельность России в Восточной Европе и сейчас беспокоит членов организации. Москва выступала категорически против вхождения Черногории. Теперь она поддерживает тесные отношения с соседней Сербией и стремится сохранить своё влияние в регионе. Стратегическое положение Черногории на Адриатическом побережье обеспечивает контроль членами альянса всей береговой линии, отмечает телеканал CNN — «фейк-ньюс», по мнению Трампа.

Бельгия Президент Черногории Мило Джуканович и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Брюсселе

«Нападая на Черногорию и ставя под сомнение наши обязательства по НАТО, президент играет прямо на руку Путину», — подчеркнул сенатор-республиканец, глава комитета по вооружённым силам Джон Маккейн. Впрочем, это не первая атака Трампа против руководства Черногории. В прошлом году на саммите НАТО, когда лидеры собрались для «семейного фото», Трамп, пробиваясь к подиуму, резко отпихнул обогнавшего его премьер-министра Черногории Душко Марковича, указав ему на своё место, напомнил CNN.

В Североатлантическом альянсе между тем считают, что президент США «привержен НАТО, и наш альянс сильнее, чем когда-либо», отметил представить НАТО. В Черногории всего около 1500 военнослужащих, однако страна активно участвует в миссиях НАТО. Сейчас в Афганистане находятся 20 черногорских военнослужащих. Страна тратит около 1,58% своего ВВП на оборону, но обязуется увеличить этот показатель до 2% к 2024 году.

Сергей Караганов, политолог, декан факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ:

Слова Трампа отражают истину: НАТО расширялось и расширяется до необозримых пределов и становится в этом смысле всё более опасным не только для других, но и для самого себя. Это лежит в основе философии организации. Ради самосохранения альянса американцы и европейцы расширили его до такой степени, что он, действительно, стал главным источником нестабильности в регионах.

Предпринимать здесь Трамп ничего не будет. Это просто яркое заявление. О повышенной агрессии Черногории говорить смешно. Это маленькая микространа, хотя у неё замечательные бойцы, они всегда прекрасно воевали, в том числе и на стороне России. Другое дело, Трампн утверждает, что уровень военной опасности сейчас выше, чем когда-либо с 1963 года, и напоминает о том, чего хотят противники — спровоцировать его на ещё одну любую военную операцию, которая потом подорвёт его позиции.

Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО:

Трамп заявил о том, что безумное перманентное стремление альянса расширяться должно соотноситься с реальными возможностями и желанием «больших стран» НАТО. Черногория может с кем-то поссориться, и все страны мира будут вынуждены так или иначе принять в этом участие. Сейчас это смешно, но тогда это будет выбор: либо вмешиваться, либо заявлять, что они не будут соблюдать 5 статью о коллективной безопасности. И то, и другое будет катастрофой. Трамп не может пересмотреть 5 статью. Для принятия такого решения нужен консенсус. Но найдите хоть одного члена НАТО, который скажет: «Нет, меня не надо защищать».

Черногория — маленькая горная страна со своей историей. Между тем, из-за Черногории началась Первая Мировая война. В этом плане Трамп апеллирует свершившейся историей.

Ирина Руднева, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН:

Черногорский народ — дружелюбный, хорошо относящийся к России. Страна маленькая и достаточно безответная, поэтому её удобно использовать для манипулятивных целей. Руководство Черногории спорить и громко возмущаться не будет, поскольку его политическая прочность держится на поддержке европейских союзников и США.

По социологическим опросам, Черногория относится негативно к факту вступления в НАТО. Оппозиция заявляет, что если сменится руководство, оно тотчас же начнёт процесс выхода. Политические амбиции руководства не совпадают с настроениями населения.