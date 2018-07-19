В Ижевске может появиться памятник десантникам

Ижевске через два года могут установить памятник десантникам, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Установку предполагается приурочить к 90-летию Воздушно-десантных войск.

Об этом заявил руководитель регионального Союза десантников Алексей Лебедев

Имена скульптора, художника и архитектора пока не объявлены. Для проекта требуется собрать пакет соответствующих документов. В ближайшее время администрация города намерена дать разрешение на проведение земельных работ.