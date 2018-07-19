В Ижевске может появиться памятник десантникам 

В Ижевске через два года могут установить памятник десантникам, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Установку предполагается приурочить к 90-летию Воздушно-десантных войск.
Об этом заявил руководитель регионального Союза десантников Алексей Лебедев.
Имена скульптора, художника и архитектора пока не объявлены. Для проекта требуется собрать пакет соответствующих документов. В ближайшее время администрация города намерена дать разрешение на проведение земельных работ.
В 2017 году URA.RU сообщало, что памятник российскому государственному деятелю Петру Столыпину открыли в Челябинске.