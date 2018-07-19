Войска ЦВО получили 200 единиц техники с начала года

Войска ЦВО получили более 200 единиц техники с начала года

В соединение поступили бронеавтомобили «Тайфун-К», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и современные комплексы связи.

Более 200 единиц техники получили с начала 2018 года войска Центрального военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

«С начала года по гособоронзаказу поступили более 200 единиц техники», — говорится в сообщении.

Так в соединение материально-технического обеспечения, дислоцированное в Кемеровской области , за минувшую неделю было поставлено еще пять единиц специальных ремонтно-слесарных автомастерских по ремонту бронетанковой техники МРС-БТ. Мастерская на базе автомобиля «Урал-43203» с колесной формулой 6х6 предназначена для проведения ремонтных работ автобронетанковой и автомобильной техники в полевых условиях.

Помимо этого войска округа получили телекоммуникационные комплексы связи «Редут-2УС» на базе автомобиля «Камаз-5350», с помощью которых создается единая мощная локальная сеть, бронеавтомобили «Тайфун-К», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и другая техника.