Впервые показан пуск «Авангарда»

Минобороны России впервые обнародовало видео запуска новейшей ракеты с гиперзвуковым блоком «Авангард». Как отмечает РИА Новости , до сих пор подобное оружие демонстрировалось исключительно на анимации.

Минутный ролик начинается с установки ракеты на стартовой площадке, затем показан ее пуск из шахты. Далее (уже на анимации) показывается отделение боевого блока от ракеты-носителя и его активное маневрирование при приближении к цели.

Ранее Минобороны заявило, что разработка комплекса «Авангард» завершена, а российская промышленность приступила к серийному выпуску соответствующих гиперзвуковых блоков.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В том же месяце в Минобороны объявили о заключении контракта на серийное производство первой партии систем «Авангард».