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В ЮВО десантировалось более 800 человек
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Десантники ЮВО совершили массовое десантирование 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Всего в десантировании участвовали более 800 десантников и 10 единиц боевой техники.
Более 800 десантников совершили массовое десантирование парашютным способом на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
«Десантирование проводилось из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 в сложных метеоусловиях с высот от 400 до 600 м. По замыслу учения, десантно-штурмовое подразделение в тылу условного противника выполняет задачи в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы и диверсионных групп», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после высадки десантники провели разведку объектов и огневых точек «противника» и передали их координаты артиллерийским расчетам и авиации поддержки.
Ранее в ходе учений подразделения ВДВ захватили выгодные рубежи на берегу Дона.
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