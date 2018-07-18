Российские военные прибыли в Китай на конкурсы АрМИ

Военнослужащие из Волгограда и Ейска примут участие в соревнованиях «Безопасный маршрут» и «Чистое небо».
Российские военнослужащие из Волгограда и Ейска прибыли в Китайскую народную республику для участия в конкурсах Армейских Междунарожных Игр-2018 «Безопасный маршрут» и «Чистое небо».
Ранним утром самолет Ил-76 с нашими военными на борту приземлился в аэропорту города Корлу. Российские участники прибыли без своей техники и оружия, так как китайская сторона пообещала обеспечить их всем необходимым.
Скоро в КНР из России прибудут и участники конкурса «Суворовский натиск». Однако их команды будут уже со своей техникой — боевыми машинами пехоты БМП-2, которые доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.