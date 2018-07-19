Грузия назвала плюсы сотрудничества с НАТО

Президент Грузии заявил, что сотрудничество с НАТО способствует стабильности в регионе

«Что касается НАТО, то сотрудничество Грузии и альянса служит безопасности в регионе и способствует стабильности у южных границ Российской Федерации», — говорится в сообщении в Facebook.

Он также добавил, что Грузия стремится к мирному урегулированию споров.

Российский лидер отметил, что Североатлантический альянс может работать с этими странами без расширения за их счёт. При этом он добавил, что расширение альянса в сторону российских границ представляет прямую угрозу национальной безопасности.