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МиГ-31 уничтожили «нарушителя» воздушной границы
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Бой в стратосфере: российские МиГ-31 уничтожили «нарушителя» воздушной границы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На Камчатке летчики-истребители МиГ-31 смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота отметили свой профессиональный праздник в небе и в ходе учебного боя уничтожили условного нарушителя воздушного пространства Российской Федерации.
В роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолетов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы на высоте около 18000 метров имитировал проникновение в воздушное пространство России.
Как сообщает Министерство обороны РФ, на перехват цели по тревоге был подняты два экипажа высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Перехватчики в ходе решения задач действовали на сверхзвуковых скоростях — более 2200 км/ч, выполнили поиск и захват прицелом, а затем произвели электронный пуск по воздушной цели ракет дальнего радиуса действия.
Несмотря на применение «нарушителем» противоракетного маневра по данным объективного контроля цель была успешно поражена. В ходе проверки также оценивалось выполнение установленных нормативов и слаженность действий экипажей в паре.
Для усложнения выполнения задачи по поиску «нарушителя» было поручено осуществить экипажам МиГ-31 самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.
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