Бой в стратосфере: российские МиГ-31 уничтожили «нарушителя» воздушной границы

На Камчатке летчики-истребители МиГ-31 смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота отметили свой профессиональный праздник в небе и в ходе учебного боя уничтожили условного нарушителя воздушного пространства Российской Федерации

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолетов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы на высоте около 18000 метров имитировал проникновение в воздушное пространство России.

Как сообщает Министерство обороны РФ, на перехват цели по тревоге был подняты два экипажа высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Перехватчики в ходе решения задач действовали на сверхзвуковых скоростях — более 2200 км/ч, выполнили поиск и захват прицелом, а затем произвели электронный пуск по воздушной цели ракет дальнего радиуса действия.

Несмотря на применение «нарушителем» противоракетного маневра по данным объективного контроля цель была успешно поражена. В ходе проверки также оценивалось выполнение установленных нормативов и слаженность действий экипажей в паре.

Для усложнения выполнения задачи по поиску «нарушителя» было поручено осуществить экипажам МиГ-31 самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.