Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль «Турель»

В Донбассе прошли испытания дистанционно-управляемого боевого модуля "Турель". Тестовые стрельбы записали на видео.

Как сообщает интернет-канал Daily Storm, боевой модуль вооружен танковым пулеметом Калашникова, помещенным в броневую башню. Листами брони с лобовой стороны также прикрыта платформа-тележка, на которой размещается вооружение и приборы наблюдения.

Впрочем, при необходимости на платформу можно установить крупнокалиберный пулемет "Утес".

Комплекс "Турель" предназначен для установки в укрытии и оборудован прицельным устройством, способным самостоятельно удерживать и сопровождать цель. Он управляется по каналам радиосвязи или кабелю на дистанции до 800 метров.