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В ДНР испытали дистанционный боевой модуль
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Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль «Турель» 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Донбассе прошли испытания дистанционно-управляемого боевого модуля "Турель". Тестовые стрельбы записали на видео.
Как сообщает интернет-канал Daily Storm, боевой модуль вооружен танковым пулеметом Калашникова, помещенным в броневую башню. Листами брони с лобовой стороны также прикрыта платформа-тележка, на которой размещается вооружение и приборы наблюдения.
Впрочем, при необходимости на платформу можно установить крупнокалиберный пулемет "Утес".
Комплекс "Турель" предназначен для установки в укрытии и оборудован прицельным устройством, способным самостоятельно удерживать и сопровождать цель. Он управляется по каналам радиосвязи или кабелю на дистанции до 800 метров.
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