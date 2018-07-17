Ещё
ВСУ открестились от сотен «рассекреченных» танков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предприятие, а не база — ВСУ открестились от сотен «рассекреченных» подростками танков 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: DIMA TOTAL / Youtube
Перед опровержением в своем официальном сообщении, ведомство назвало местность, попавшую в кадр, «якобы покинутой военной базой».
В Министерстве обороны Украины прокомментировали опубликованную в Сети видеозапись, на которой запечатлены танки ВСУ, расположенные на территории закрытого режимного объекта. Как заявляют в ведомстве, ролик на самом деле снят на одном из харьковских предприятий.
Локацию, попавшую на видео, в украинском минобороны называют «одним из предприятий в Харькове, а не одной из воинских частей Вооруженных сил Украины». Перед тем, как начать опровержение, в своем официальном сообщении ведомство назвало местность, попавшую в кадр, «якобы покинутой военной базой».
Также минобороны призывает «не вводить общество в заблуждение» информацией из неофициальных источников.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено множество танков вооруженных сил Украины, расположенных на территории закрытого режимного объекта.
ТК «Звезда»: последние новости
У берегов Южной Кореи обнаружен крейсер времен русско-японской войны Испытания новейшего беспилотника в ДНР попали на видео Конкурс АрМИ-2018 «Страж порядка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева105
Путина назвали «президентом Украины»312
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки418
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка74
Трампа обвинили в измене родине101
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение