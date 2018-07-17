Сирийская армия захватила Т-72 с экзотической защитой

Сирийская армия захватила Т-72 «Урал» с экзотической бетонной защитой

#SAA recapture a 2S1 Gvozdika, OT-64 and T-72 Ural in #Daraa. pic.twitter.com/91l25meyeW— Jason Jones (@DPRKJones) 15 июля 2018 г. Боевики самостоятельно пытались доработать некоторые образцы. Они экспериментировали с перестановкой башен с вооружением с одних образцов техники на другие. Предпринимали попытки усилить защиту с помощью различных экранов, установки блоков динамической защиты, снятой с поврежденных машин. Некоторые из доработанных таким образом трофеев выглядят весьма достойно, а есть машины, чья экзотическая "броня" вызывает недоумение. Как, например, Т-72 "Урал", попавший в "плен" к экстремистам в прошлом году.

Этот танк относится к самой ранней модификации, судя по оптическому дальномеру. Советский Союз поставлял такие в Сирию еще в начале 80-х годов. К началу гражданской войны он уже считался сильно устаревшим, но из-за потерь пришлось отправить сражаться и его.

Чтобы снизить вероятность уничтожения, на этот "семьдесят второй" установили комплекс оптико-электронного противодействия "Сараб" ("Мираж") сирийского производства. Однако это танк не спасло, правительственные войска его все равно потеряли. Возможно, дело было в неисправности этой системы.

Боевики, получив "Урал" в свое распоряжение, тоже попытались усилить его защиту. Правда, способ они выбрали довольно-таки странный. Установленные в передней части башни бетонные блоки вряд ли смогли бы эффективно снизить пробивную способность современных реактивных гранат, не говоря уже о противотанковых управляемых ракетах.

В таком вот виде этот Т-72 снова вернулся к своим бывшим владельцам. Возможно, после ремонта и модернизации он снова сможет принять участие в боях.