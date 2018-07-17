Ещё
Сирийская армия захватила Т-72 с экзотической защитой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийская армия захватила Т-72 «Урал» с экзотической бетонной защитой 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики самостоятельно пытались доработать некоторые образцы. Они экспериментировали с перестановкой башен с вооружением с одних образцов техники на другие. Предпринимали попытки усилить защиту с помощью различных экранов, установки блоков динамической защиты, снятой с поврежденных машин. Некоторые из доработанных таким образом трофеев выглядят весьма достойно, а есть машины, чья экзотическая "броня" вызывает недоумение. Как, например, Т-72 "Урал", попавший в "плен" к экстремистам в прошлом году.
Этот танк относится к самой ранней модификации, судя по оптическому дальномеру. Советский Союз поставлял такие в Сирию еще в начале 80-х годов. К началу гражданской войны он уже считался сильно устаревшим, но из-за потерь пришлось отправить сражаться и его.
Чтобы снизить вероятность уничтожения, на этот "семьдесят второй" установили комплекс оптико-электронного противодействия "Сараб" ("Мираж") сирийского производства. Однако это танк не спасло, правительственные войска его все равно потеряли. Возможно, дело было в неисправности этой системы.
Боевики, получив "Урал" в свое распоряжение, тоже попытались усилить его защиту. Правда, способ они выбрали довольно-таки странный. Установленные в передней части башни бетонные блоки вряд ли смогли бы эффективно снизить пробивную способность современных реактивных гранат, не говоря уже о противотанковых управляемых ракетах.
В таком вот виде этот Т-72 снова вернулся к своим бывшим владельцам. Возможно, после ремонта и модернизации он снова сможет принять участие в боях.
Российская Газета: последние новости
В России создано идеальное "покрытие-хамелеон" для маскировки солдат Видео: В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки "Армату" сменит танк на новых физических принципах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»256
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки386
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка61
Трампа обвинили в измене родине81
Назван богатейший человек современности64
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение