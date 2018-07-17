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Найден затонувший сто лет назад российский крейсер
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СМИ: в Японском море нашли крейсер «Дмитрий Донской», затонувший после Цусимского сражения 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Южнокорейские специалисты обнаружили броненосный крейсер "Дмитрий Донской", который входил в состав российского императорского флота и участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.
Корабль нашла компания Shinil Group, занимавшаяся его поисками на протяжении нескольких лет. "Дмитрий Донской" лежал на дне Японского моря недалеко от острова Уллындо, принадлежащего Южной Корее.
"Мы обнаружили корабль на глубине 434 м в 1,3 км от острова Уллындо. Мы также идентифицировали название корабля — "Дмитрий Донской" — на его корме", — отметили в компании. Корпус корабля сильно пострадал в результате многочисленных попаданий снарядов во время боя с японцами, однако палуба сохранилась в хорошем состоянии.
Shinil Group рассчитывает в ближайшем будущем поднять корабль со дна Японского моря. "Дмитрий Донской", спущенный на воду в 1883 году, принимал участие в Цусимском сражении, и, несмотря на многочисленные повреждения, вел бой до последней возможности.
После проигранной битвы крейсер направился на север, во Владивосток, но его нагнали японские корабли, преследовавшие остатки российской эскадры. Не желая сдаваться, экипаж крейсера принял решение затопить корабль. Это случилось 29 мая 1905 года.
Цусимское морское сражение 27-28 мая 1905 года — одно из центральных в Русско-японской войне. Тяжелое поражение российской эскадры в этой битве от императорского флота Японии во многом повлияло на окончательный исход войны.
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