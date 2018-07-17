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В США назвали «главную» проблему МиГ-29
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В США назвали «главную» проблему МиГ-29 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Модернизация истребителей МиГ-29 до МиГ-29М и МиГ-29СМТ обеспечивает самолеты авионикой уровня современных Су-27, однако обходится чрезвычайно дорого, пишет The National Interest.
«В этом и заключается проблема для МиГ-29. Хотя он может достигать того же уровня функциональности, что и Су-27, затраты на его модернизацию до этого уровня приближают стоимость самолета к цене модернизированного варианта Су-27», — считает американский журнал.
Издание отмечает, что изначально МиГ-29 создавался в СССР как истребитель четвертого поколения, предназначенный для экспорта, и предлагал урезанные функции по сравнению с Су-27. Однако высокая стоимость модернизации лишает МиГ-29 преимуществ перед Су-27.
«Когда МиГ-29 впервые вышел на сцену в 1980-х годах, он был задуман как легкий истребитель, который можно приобрести в больших количествах по более низкой цене, чем Су-27, который считался высококачественным решением», — пишет издание.
В мае этого года глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь сообщил, что начались государственные испытания новейшего российского истребителя поколения 4++ МиГ-35. Госиспытания, как ожидается, должны занять примерно два года. Серийные поставки самолета в войска запланированы с конца 2019 года.
В апреле генеральный директор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что Россия допускает передачу Индии технологий, лежащих в основе истребителя МиГ-35.
МиГ-35 разрабатывается на существенно доработанной платформе МиГ-29. Самолет, в частности, должен получить радар «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой. МиГ-35 рассматривается разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения.
Стоимость МиГ-29 оценивается в 40 миллионов долларов. Примерно столько же стоит современный Су-30. Цена отдельных Су-35, в свою очередь, может достигать 80 миллионов долларов.
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