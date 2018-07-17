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«Авангард» защитят новым сплавом
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«Авангард» решили снабдить жаропрочным титановым корпусом 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Межконтинентальные баллистические ракеты комплекса «Авангард» получат жаропрочный титановый корпус, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник РИА «Новости» сообщил, что «НПО машиностроения» изучает характеристики «новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева». Работа ведется в рамках «разработки корпусов новейших гиперзвуковых ракет», включая «Авангард».
Кроме того, идет работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон» (предполагаемая скорость — 4–6 махов), которую должны получить АПЛ пятого поколения «Хаски».
Член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский сообщил, что сплавы создаются для ракет, которые смогут развивать скорость от пяти махов («Авангард», «Сармат»), но существуют и «другие проекты, которые пока публично не представлялись», для них также пригодятся новые сплавы.
В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что комплекс «Авангард» поступит в войска в ближайшее время, комплекс «Сармат» — уже через год.
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