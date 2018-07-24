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Корабли ТОФ «атаковали» субмарину в Японском море
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Корабли ТОФ «атаковали» субмарину условного противника в Японском море 

РИА Новости 1 час назад
Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) "Совершенный" и эскадренный миноносец "Быстрый" в рамках учений в Японском море нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Оба корабля в рамках сдачи курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению), действуя в соседних полигонах боевой подготовки, отработали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника. При осуществлении поиска "неприятельской" субмарины, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок флота, были задействованы палубные вертолеты Ка-27ПЛ", — сказал Воскресенский.
Корвет "Совершенный" для условного уничтожения субмарины использовал современный малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет". Эсминец "Быстрый" произвел залп противолодочными реактивными глубинными бомбами.
После завершения учений корабли примут участие в общей тренировке парада и военно-спортивного праздника ко Дню ВМФ России, которая пройдет в Амурском заливе.
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