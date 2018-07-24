Корабли ТОФ «атаковали» субмарину в Японском море

Корабли ТОФ «атаковали» субмарину условного противника в Японском море

Корвет "Совершенный" для условного уничтожения субмарины использовал современный малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет". Эсминец "Быстрый" произвел залп противолодочными реактивными глубинными бомбами.

Последние новости

Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов

Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи

"Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка